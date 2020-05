Casos confirmados de covid-19 em Portugal aceleram pelo terceiro dia. Morreram mais 9 pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.114, o que traduz uma subida de 9 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.105 anunciou a DGS esta sexta-feira, 8 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 2,1% para 27.268, o que representa 553 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 2,04% para 26.715, o mais acentuado desde 25 de abril.





Nas últimas 24 horas o número de óbitos baixou substancialmente (9 contra 16 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (0,8% contra 1,5% ontem).

O número de óbitos em 24 horas é o mais baixo desde 23 de março e deverá refletir o baixo nível de infetados que se registou ao longo das últimas semanas.

Contudo, os novos casos estão a aumentar ao longo desta semana, que é a primeira desde que terminou o estado de emergência.

Verifica-se uma subida na taxa de crescimento do número de infetados (2,1% contra 2,04% ontem). Em termos absolutos também aumentou (553 contra 533 ontem).

Foi já o terceiro dia seguido de aceleração dos novos casos, sendo que atingiram o nível mais elevado desde o aumento de quase 600 casos a 25 de abril. Graça Freitas, da DGS, revelou que é ainda cedo para dizer que este aumento está relacionado com as medidas de desconfinamento.



Graça Freitas relacionou o aumento médio de novos casos de infeção no país com o surto numa empresa da Azambuja, no distrito de Lisboa, onde existem 101 trabalhadores infetados e outros três casos relacionados, e com a realização de rastreios, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. "Lisboa e Vale do Tejo está a testar muita gente e, quando se testa, é habitual encontrar-se casos positivos assintomáticos", justificou.



Casos recuperados aumentam e taxa de letalidade desce





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,09%, contra 4,14% ontem. É já o terceiro dia de descida neste indicador.

Existem 2.422 casos recuperados, acima dos 2.258 registados ontem.

Segundo o boletim diário da DGS, há 639 mortos no Norte (mais de metade do total), 233 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 214 no centro e 13 no Algarve. Os Açores registam 14 óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 749 têm mais de 80 anos; 226 entre 70 e 79; 95 entre 60 e 69; 33 entre 50 e 59; 10 com idade entre 40 e 49 anos e um com entre 20 e 29 anos. 569 são mulheres e 545 homens.

O número de casos suspeitos aumentou para 269.266, acima dos 265.572 registados ontem. 2.984 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (2.666 ontem) e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 26.829.







Doentes internados voltam a baixar

Os dados indicam que dos mais de 27 mil casos confirmados, 842 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 4% face a ontem (874).

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma queda de 6%, para 127 (ontem tinham descido 1% para 135).

O número de doentes internados aumentou voltou assim a descer depois de três dias a aumentar. Já os doentes nas UCI caiu para um novo mínimo desde o final de março.

Apenas 0,47% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 3,09% dos infetados estão internados.

Esta é a divisão dos casos confirmados por concelho: