Casos de covid-19 em Portugal com maior subida desde 8 de maio. Morreram mais 13 pessoas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.369, o que traduz uma subida de 13 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.356, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira, 28 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,97% para 31.596, o que representa 304 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,92% para 31.292.





O número de novos óbitos baixou ligeiramente (13 contra 14 ontem), sendo que a taxa de crescimento ficou estável (1%).

Verifica-se uma subida na taxa de crescimento do número de infetados (0,97% contra 0,92% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também (304 contra 285 ontem). Trata-se do primeiro dia desde 8 de maio com mais de 300 novos casos confirmados e o quarto dia consecutivo de aumento.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 265 novos casos, o que representa 87% do total de casos no país. Esta região continua assim a a ser a que mais preocupa em termos de aumento do surto, sendo que nos dois últimos dias o peso foi superior a 90%.





Casos ativos voltam a subir



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 18.637 casos, mais 288 (2%) do que o reportado ontem (18.349).



O número de casos ativos é agora de 11.590, o que representa um ligeiro aumento aumento face a ontem, uma vez que o aumento dos novos casos confirmados foi superior ao de recuperados mais óbitos.

Segundo o boletim diário da DGS, há 761 mortos no Norte (mais de metade do total), 340 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 237 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

O número de casos suspeitos aumentou para 318.810, 1.310 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 27.563.







Doentes nos cuidados intensivos caem pelo 12.º dia

Os dados indicam que dos mais de 31 mil casos confirmados, 512 estão internados em hospitais, o que corresponde a um aumento face a ontem (510). Este ligeiro aumento surge depois de oito dias consecutivos de descidas.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida para 65 (ontem tinham descido 7% para 66).

O número de pessoas internadas nas UCI desceu pelo 12.º dia e é o mais reduzido desde 26 de março e situa-se bem londe do pico acima de 270 internados nas UCI que foi registado em abril.