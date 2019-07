Castro Almeida demitiu-se de "vice" de Rui Rio a 20 de Junho

A decisão foi confirmada numa carta enviada ao presidente do partido. Deve ser substituído no próximo Conselho Nacional social-democrata.

Manuel Castro Almeida não é vice-presidente do PSD desde 20 de junho, dia em que enviou uma carta a Rui Rio a oficializar a saída. O sucessor deve ser anunciado no próximo Conselho Nacional.





"Formalizei a minha demissão no passado dia 19 em conversa com presidente [do PSD] e, no dia 20, formalizei a minha renúncia por escrito", assumiu ao jornal Público, sem querer explicar os motivos da decisão.