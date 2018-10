Catarina Martins: “Ficámos surpreendidos com as mudanças na Energia”

A coordenadora do BE confessou que a troca da pasta da energia surpreendeu o partido. E espera que não haja retrocessos no caminho que estava a ser feito, e que “a factura da luz baixe, pelo menos, 5% em 2019".

O Bloco de Esquerda considera que este Orçamento do Estado "vai em linha com os anteriores". A garantia foi dada por Catarina Martins, coordenadora do partido, em entrevista ao Público e à Renascença, que remete a decisão final da votação do OE para dia 20, data da reunião do partido. Mas antes da votação final, ainda vão discutir uma série de medidas na especialidade, uma das quais o alargamento da redução do IVA da potência contratada na factura da luz.





"Discutir na especialidade é bom. Melhora o OE. Há uma série de medidas que ou têm insuficiências ou ambiguidades nas quais, seguramente, na especialidade se pode ir mais longe", sublinhou Catarina Martins, exemplificando com a medida da descida do IVA na electricidade. "O Governo apresentou apenas a possibilidade de descida do preço do contador e para contadores até 3,45 kW o que é uma potência muito baixa, não atinge praticamente ninguém", sublinhou. "Pelo que sabemos dos números do próprio Governo, seria perfeitamente possível baixar o IVA do contador até, pelo menos, aos 6,9 kW que é a potência referência para a tarifa social da electricidade. Teria muito pouco sentido estar a baixar o IVA para um universo que não chega sequer àquilo a que damos o direito na tarifa social", sustentou.





Questionado sobre a recente remodelação do Governo e o que tinha surpreendido mais nestas mudanças, Catarina Martins confessou que foi a troca da pasta da energia. "Não tem a ver com surpresa mas com preocupações. Há sectores que estavam apagados. O Ministério da Cultura nunca se afirmou como um ministério. Será que é agora? Ficámos surpreendidos com as mudanças na Energia. Isto porque tinha sido feito um trabalho com o BE e foram dados passos para combater as rendas excessivas da EDP". E deixa o recado: "É bom que a alteração da tutela não seja para recuar no caminho feito".