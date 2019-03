Catarina Martins volta a comparar Costa com Passos no tratamento à banca

"O PS no Governo acabou por fazer, com o sistema financeiro, o mesmo que PSD e CDS", diz a líder do Bloco de Esquerda em entrevista à Antena1.

O Partido Socialista acusou a líder do Bloco de Esquerda de fazer uma "comparação inaceitável" entre Passos Coelho e António Costa, mas a líder dos bloquistas repetiu esta segunda-feira as críticas às opções do Governo socialista na intervenção no sistema financeiro.

Em entrevista à Antena1, Catarina Martins diz que uma parte da população portuguesa tinha uma "expectativa grande e fundada, numa alteração da política" no governo de António Costa na banca, mas "vê que afinal o PS no Governo acabou por fazer, com o sistema financeiro, o mesmo que PSD e CDS".

A líder do Bloco de Esquerda acusou o PS de não alterar a "prática de limpar dinheiros privados com dinheiro público" e manter a "prática de dizer ámen a tudo o que diz a Comissão Europeia".

Para Catarina Martins, "isso está à vista e há uma certa desilusão desse ponto de vista". Não para o Bloco de Esquerda, "porque estamos a avisar há anos e há anos a fazer propostas".

Catarina Martins reconhece que, tendo em conta o que foi decidido pelo anterior Governo no Novo Banco, "não existiam escolhas perfeitas e sem custos" para resolver o problema com a instituição financeira que resultou da resolução do Banco Espírito Santo.

Ainda assim, Catarina Martins repetiu que "a nacionalização do Novo Banco seria a melhor opção" e criticou a escolha de vender a instituição. Disseram que era a alternativa "mais barata, mas não é verdade".

"Elite financeira" teve no PS um aliado



A entrevista de Catarina Martins à Antena1 acontece depois de, no fim de semana, a secretária-geral adjunta do PS ter acusado a líder do Bloco de Esquerda de fazer uma "comparação inaceitável" entre o primeiro-ministro e o antecessor.

"Para o PS não é aceitável a comparação que Catarina Martins faz entre António Costa e Passos Coelho na gestão do sistema financeiro. Aliás, demonstra total falta de reconhecimento pelo empenho do PS e do atual Governo na resolução do sistema financeiro em Portugal", afirmou Ana Catarina Mendes à Lusa.

No sábado, Catarina Martins acusou António Costa de usar os votos no PS em 2015 para fazer "sobre o sistema financeiro exatamente o mesmo que fez Passos Coelho, limpar bancos com o dinheiro de todos".

"Sabemos que cada voto no Partido Socialista em 2015 foi usado por António Costa para fazer sobre o sistema financeiro exatamente o mesmo que fez Passos Coelho", condenou a líder do Bloco de Esquerda, acrescentando que o Bloco de Esquerda "fez "inimigos poderosos" numa elite financeira que "se incomoda" com a presença bloquista e "teve no Partido Socialista um aliado ao longo desta legislatura".

BE no Governo só por mérito

Na mesma entrevista à Antena 1, Catarina Martins admitiu integrar o próximo Governo, "mas apenas por mérito próprio e não por convite".

Para a líder do Bloco de Esquerda, uma eventual chegada do partido ao Executivo depende apenas dos eleitores portugueses nas eleições.