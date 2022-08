Cativações penalizam organismos públicos mais afetados pela pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os organismos públicos que viram as suas despesas reduzidas devido à crise pandémica e consequentes confinamentos estão a ver as suas verbas cativadas, indica esta quinta-feira o jornal Público . A situação pode estar a pôr em causa o acesso a financiamento essencial para o funcionamento dos serviços.Tal acontece, explica o diário, porque os montantes ficam automaticamente cativados quando a utilização de verbas pelos organismos fica 2% abaixo do que estava inicialmente orçamentado, o que aconteceu devido ao período da pandemia.O Ministério das Finanças já adiantou que "os serviços podem sempre solicitar a descativação".