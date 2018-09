Vítor Mota

Cavaco Silva considerou que a decisão de não reconduzir a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, foi a decisão "mais estranha" do Governo liderado por António Costa.

O antigo Presidente da República falou à margem do congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC). Disse, em declarações transmitidas pela RTP3, que é "muito estranho, estranhíssimo, tendo em atenção a forma competente como exerceu as suas funções e o seu contributo decisivo para a credibilização do Ministério Público".

"Sou levado a pensar que esta decisão política de não recondução de Joana Marques Vidal é talvez a mais estranha tomada num mandato de Governo que geralmente é reconhecido como geringonça", afirmou Cavaco Silva.

Marques Vidal foi escolhida como procuradora-geral da República ainda durante o Mandato de Marques Vidal. A procuradora-geral foi substituída por Lucília Gago, por recomendação governamental e aceitação da Presidência da República.