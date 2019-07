Cavaco: “Nunca tive nenhuma amizade com Ricardo Salgado”

Aníbal Cavaco Silva sublinha que "nunca [acompanhou] os financiamentos das campanhas em que [participou]", defendendo-se assim das acusações de que a corrida presidencial que venceu em 2011 terá sido financiada pelo saco azul do antigo Banco Espírito Santo.

"Nunca tive nenhuma amizade com Ricardo Salgado", acrescentou o ex-Presidente da República, questionado pelos jornalistas. Segundo adiantou a revista Sábado esta quinta-feira, 4 de julho, nessa campanha recebeu 253 mil euros do ex-banqueiro e de mais nove altos responsáveis do universo BES/GES, valor que depois lhes terá sido devolvido pela ES Enterprises.

José Manuel Espírito Santo Silva, Rui Silveira, Joaquim Goes, António Sousa, Amílcar Morais Pires foram alguns destes outros doadores individuais, que são agora suspeitos de terem combinado um esquema de financiamento ilegal à candidatura de Cavaco, uma vez que estão proibidos por lei os financiamentos de empresas. A revista cruzou os valores dos donativos com as transferências do saco azul de volta para esses responsáveis e encontrou vários casos em que o valor coincide "ao cêntimo".

À Lusa, o diretor financeiro dessa campanha, Vasco Valdez Matias, argumentou que "não [conseguem] saber a origem dos donativos". "A candidatura recebeu os cheques, contabilizou-os e verificou a sua legalidade. A partir daí nada mais lhe compete. A nossa função termina aí e nada mais nos compete averiguar", resumiu o advogado.