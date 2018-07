O antigo Presidente da República Cavaco Silva considerou este domingo, 1 de Julho, que o país "precisa de mais crianças" e referiu que os poderes públicos devem criar condições para que os casais tenham mais filhos."Portugal não precisa de mais autoestradas. Portugal não precisa de mais pavilhões gimnodesportivos. Portugal não precisa de mais campos de futebol. Portugal precisa de mais crianças", referiu Aníbal Cavaco Silva em Sernancelhe, no distrito de Viseu.Segundo o antigo Chefe de Estado, "os poderes públicos têm que criar condições para que os casais tomem a decisão de ter mais filhos"."Isso é fundamental para a identidade do futuro do nosso país, não é com autoestradas. Não é com gimnodesportivos, não é com clubes de futebol, é sim dando força aos casais portugueses para que tragam para o nosso país mais, mais e mais crianças", afirmou.Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro entre 1985 e 1995 e Presidente da República entre 2006 e 2016, foi hoje agraciado com a Medalha de Honra do Município de Sernancelhe, presidido por Carlos Silva (PSD).