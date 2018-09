CDS ataca "taxa Robles versão Rio" por ser "caça ao contribuinte"

O CDS-PP demarcou-se hoje da proposta do PSD para que a taxa do IRS sobre mais-valias seja diferenciada, medida a que chamou "taxa Robles versão Rio", considerando que se tratar de uma "caça ao contribuinte".

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, em Lisboa, o porta-voz do CDS-PP, João Almeida, afirmou que a sua bancada votará contra uma eventual proposta do PSD para que a taxa do IRS sobre mais-valias seja diferenciada.

"O que o Governo precisa é de alternativa diferente e não de uma alternativa que seja redundante", afirmou.

A ideia de uma taxa diferenciada foi lançada pelo presidente do PSD, Rui Rio, na quarta-feira à noite, à margem do Conselho Nacional do partido.

No dia anterior, Rui Rio tinha dito que não rejeitava "liminarmente" a criação de uma taxa especial contra a especulação imobiliária, proposta pela BE e baptizada pelo CDS-PP de "taxa Robles", nome do vereador bloquista na câmara de Lisboa que se demitiu em agosto depois de ser conhecido que comprou um prédio na capital que chegou a ser posto à venda por 5,7 milhões de euros.

Para os centristas, a proposta que Rui Rio admitiu apresentar na discussão do Orçamento do Estado de 2019, "aumenta a carga fiscal, desrespeita os proprietários e contribui para o desaceleramento da economia".

João Almeida acusou os sociais-democratas de, com esta proposta, participarem numa "caça ao contribuinte" juntamente com os partidos da esquerda.