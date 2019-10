O partido está a alertar para a necessidade de cortar a despesa corrente e controlar as contas. Em causa está o facto de as contas do CDS estarem no vermelho, ao que se soma uma redução da subvenção estatal e das comparticipações financeiras.





Há ainda, nas distritais e concelhias, o risco de encerramento de várias sedes, sobretudo aquelas que são arrendadas e que não têm utilização frequente. O partido está agora a avaliar que sedes é que continuarão em funcionamento.



Entre os trabalhadores que estão de saída encontram-se assessores, secretárias do partido e um motorista. Já os funcionários que se mantiverem em funções, tanto no grupo parlamentar como na sede do partido, vão sofrer cortes salariais. João Gonçalves Pereira, líder da distrital do CDS de Lisboa, afirma ao jornal que a "reorganização" do partido é benéfica para equilibrar as contas. "O resultado eleitoral que tivemos obriga a uma redução de gastos e o CDS-PP não se pode endividar mais. É de bom senso que sejam feitas mudanças", afirmou.

O CDS-PP está a alertar as distritais e concelhias para a necessidade de cortar a despesa corrente e controlar as contas. De acordo com o Jornal Económico, em causa está a redução da subvenção estatal e das comparticipações financeiras. Isto em conjunto com as contas do partidos que estão no vermelho.O jornal refere que, nos últimos dias, houve já rescisões com trabalhadores na sede nacional do CDS onde funcionam as estruturas distrital e concelhia de Lisboa. Mas também no gabinete de apoio ao grupo parlamentar na Assembleia da República, onde o partido passou a contar com cinco deputados quando antes eram 18.