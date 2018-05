Bruno Simão/Negócios



Foi então que a líder centrista perguntou ao primeiro-ministro se está disponível para "embarcar" numa alteração à Constituição de forma tornar o sector da Justiça mais eficaz. Costa começou por deixar Cristas sem resposta, notando que a Constituição não atribui qualquer capacidade de iniciativa ao Governo nessa questão, pelo que devem ser os deputados a fazê-lo. O primeiro-ministro solicitou então que a líder do CDS revele se tem "alguma sugestão concreta" sobre a matéria.



Uma parte da intervenção do PCP também incidiu na corrupção, com Jerónimo de Sousa a criticar a "promiscuidade entre poder político e económico", sinalizando as opções tomadas nas "privatizações" feitas de forma "pouco transparente" e apontado exemplos concretos tais como o negócio dos "CTT, do SIRESP, da banca e dos submarinos".

Também o secretário-geral comunista perguntou a Costa "qual a disponibilidade do Governo para que se avance em matéria de combate à corrupção", ao que o líder socialista respondeu com um curto "total". Costa recordou com "orgulho" que os principais instrumentos de combate e prevenção do fenómeno da corrupção resultam de iniciativas tomadas pelo próprio quando foi ministro da Justiça.



O CDS utilizou várias "armas" para atacar o Governo, do "garrote" na Saúde à "barafunda" na preparação do combate aos incêndios, mas foi com o desafio lançado ao primeiro-ministro para "embarcar" numa reforma constitucional e na defesa de uma auditoria ao Ministério da Economia que a líder centrista, Assunção Cristas, tentou marcar posição no debate quinzenal que decorreu esta quarta-feira, na Assembleia da República.Cristas considerou relevante a realização de uma "auditoria interna" ao conjunto de decisões tomadas por Manuel Pinho quando foi ministro da Economia do Governo chefiado por José Sócrates. A este respeito, o primeiro ministro garante confiar plenamente no Ministério Público."Se houve alguma ilegalidade praticada no ministério da Economia, em algum Governo, as autoridades judiciárias são competentes para proceder à investigação", reagiu António Costa. O chefe do Governo sustentou ainda que não costuma "presumir que os outros não são tão sérios" como ele próprio.(Notícia actualizada)