CDS vai propor novo regime de teletrabalho

O CDS quer promover a conciliação entre a vida profissional e a familiar. Para tal, vai introduzir medidas no seu programa eleitoral para alargar o actual regime de teletrabalho. Segundo a edição do Público desta quinta-feira, 6 de Setembro, os centristas querem criar o smartworking.





Este sistema permitiria que o trabalho a partir de casa pudesse ser usado de forma mais flexível e por mais trabalhadores, como explicou ao jornal o vice-presidente do partido, Adolfo Mesquita Nunes. "Há uma enorme rigidez no regime do trabalho a partir de casa", comentou o centrista, que também é o responsável pela coordenação do programa eleitoral.





Para avançar com esta ideia, o CDS propõe alterações ao código laboral. Um passo que vai no mesmo caminho da "nova tendência no seio da União Europeia de garantir legislação que acompanhe os desafios laborais relacionados com a introdução de novas tecnologias", sustentou Adolfo Mesquita Nunes, dando o exemplo do recente caso em Itália da regulação do "lavoro agile".