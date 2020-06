Centeno anuncia "novo ciclo" na liderança e políticas do Eurogrupo

Antes do início da reunião desta quinta-feira dos ministros das Finanças da Zona Euro, Mário Centeno recorreu às redes sociais para assinalar que o Eurogrupo vai entrar num "novo ciclo" em termos de liderança, mas também de políticas.

No vídeo de antecipação da reunião, que colocou no Twitter, Centeno repete que "depois de uma decisão ponderada", decidiu não se recandidatar a segundo mandato na liderança do Eurogrupo, sendo que hoje mesmo vai informar os seus colegas do processo para eleger o seu sucessor.

A new cycle is coming to #Eurogroup. On leadership and also on policy.



We will talk about this at the Eurogroup today, starting at 15:30 (Brussels time) pic.twitter.com/jYpT3mJgcb