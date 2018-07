Centeno avisa Grécia: "Voltar atrás não é uma opção"

prolongar por 10 anos a maturidade média do empréstimo recebido do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF). Esta medida dá sustentabilidade a médio-prazo, mas o Fundo Monetário Internacional (FMI) tem colocado em causa o longo-prazo . Do lado do Eurogrupo, Centeno argumenta que o acordo inclui que se revisite esse assunto no futuro, se for necessário. E diz que esse compromisso é para ser levado a sério: "Nós [Eurogrupo] mostramos que esta é uma promessa credível".

"Se a Grécia continuar a apropriar-se das políticas depois do período do programa, irá certamente encontrar uma forma confiável para reflectir as suas novas preferências políticas sem colocar em causa o progresso feito até agora", continuou Mário Centeno, referindo que essa gestão será uma "medida do sucesso" para o período pós-programa. O ministro das Finanças português chega mesmo a dizer que espera que a Grécia reduza a carga fiscal que recai sobre os contribuintes assim que o PIB recupere mais.Centeno dá Portugal como um "bom exemplo" para a Grécia, mas recusa comparações imediatas: "A Grécia está a seis semanas de sair do programa. Portugal deixou o programa há quatro anos". Ainda assim, o presidente do Eurogrupo diz que, "apesar de ter uma margem de manobra orçamental limitada, Portugal cumpriu as regras orçamentais uma vez que ajudou o crescimento [económico] com uma mistura saudável de medidas pró-crescimento do lado da procura e do lado da oferta".Uma das medidas acordadas no Eurogrupo de dia 22 de Junho foi o alívio da dívida grega, que passará por