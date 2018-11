A despesa pública orçamentada mas que acabou por não ser libertada ao fim do ano pelo Ministério das Finanças (as cativações finais) ascenderá a 2.000 milhões de euros no período de 2016 a 2018, avança o Diário de Notícias nesta segunda-feira, 19 de Novembro.Segundo dados do Ministério das Finanças e de várias entidades que seguem as contas públicas, usados pelo DN, as cativações dos últimos três anos superam o montante cativado no período em que governou o PSD/CDS-PP, quase cinco anos, entre 2011 e 2015: 1950 milhões de euros.Nos primeiros dois anos da actual legislatura, ficaram por autorizar 1506 milhões de euros (cativações finais), num total de despesa inicial na ordem dos 3618 milhões de euros.Neste ano, a cativações finais devem ficar " muito próximas de 500 milhões ", disse na sexta-feira, dia 16 de Novembro, o ministro das Finanças, no Parlamento.Ainda não se conhece o valor para 2019, mas a proposta de lei do orçamento prevê que o valor das cativações iniciais totais previstas para o próximo ano seja indexado ao valor inicial de 2017 , como já aconteceu neste ano.