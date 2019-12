Centeno com apoios para um segundo mandato à frente do Eurogrupo

Mário Centeno tem a porta aberta para se manter como presidente do Eurogrupo. O ministro irlandês das Finanças, Paschal Donohoe, diz ao Expresso que "apoiaria" um segundo mandato do ministro português.

"Ao menos com Centeno sabem com o que contam", afirma ao Expresso uma fonte europeia ligada ao Eurogrupo. O tom em Bruxelas aponta para que não deva haver grande oposição caso queira continuar como presidente do grupo dos ministros das Finanças da zona euro, avança o semanário.