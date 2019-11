Centeno compara "avanços e recuos" de Trump à imprevisibilidade de Ronaldo

A Europa precisa é de "aprender a defender contra alguém imprevisível com Cristiano Ronaldo", disse Mário Centeno.

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, admite, em entrevista ao Der Spiegel, que as tensões comerciais estão a prejudicar o crescimento económico e comparou os constantes "avanços e recuos" da administração norte-americana à imprevisibilidade do futebolista Cristiano Ronaldo.