António Pedro Santos/Lusa

O ministro das Finanças, Mário Centeno, terá conseguido um excedente orçamental, em contabilidade nacional - a que interessa a Bruxelas -, de 0,8% até Setembro deste ano. A estimativa é feita pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) na análise à execução orçamental até Outubro em contabilidade pública. Até ao final de Junho, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o saldo orçamental tinha sido de -1,9% "A UTAO estima que o saldo das administrações públicas, em contabilidade nacional, registado até Setembro se tenha situado entre 0,5% e 1,1% do PIB, evidenciando uma melhoria face ao período homólogo", lê-se no relatório da UTAO, cujo valor central da estimativa é 0,8%, o que compara com um défice de 3,2% até Setembro de 2017.Além de comparar favoravelmente face ao ano passado, esta estimativa também é melhor do que o défice projectado pelo Governo tanto no Programa de Estabilidade 2018-2022 como no Orçamento do Estado para 2019. A meta anual do Governo é de um défice de 0,7%.Excluídas as medidas temporárias - neste caso, essencialmente o Novo Banco - o valor central da estimativa seria um excedente de 1,3%. Esta estimativa está em contas nacionais, ou seja, na óptica de compromisso, a que interessa a Bruxelas. Excluindo medidas temporárias, a meta do Executivo aponta para um défice de 0,3%.Esta melhoria do saldo orçamental em contas nacionais traduz a redução do impacto das medidas com carácter temporário. Neste caso, em 2017 foi contabilizada a operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com dimensão superior ao acionamento do mecanismo de recapitalização contingente do Novo Banco realizado em 2018.Em contabilidade pública, na óptica de caixa - na qual é divulgada a execução orçamental mensal -, o saldo atingiu um excedente de 0,9% do PIB até Setembro, uma melhoria face ao défice de 2,9% registado até Junho.Ainda falta informação aos técnicos da UTAO para apurar o défice em contas nacionais, pelo que existe uma margem de incerteza nesta estimativa. O número oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 21 de Dezembro.Os técnicos da UTAO admitem que o quarto trimestre será pesado para as contas públicas por causa do pagamento de subsídio de Natal a funcionários públicos e a pensionistas. No entanto, isso não invalida uma conclusão: o resultado anual deverá superar a meta do Ministério das Finanças, tal como já antecipou o Conselho das Finanças Públicas em Setembro "Para o último trimestre são esperadas algumas pressões em torno do saldo orçamental, que não deverão, contudo, colocar em causa um resultado em termos anuais mais favorável do que o projectado pelo Ministério das Finanças", escreve a UTAO.De facto, no quarto trimestre, como tem vindo a ser admitido pelo próprio Governo, o saldo orçamental terá pressões com efeito negativo. Entre esses efeitos está o pagamento do subsídio de Natal a funcionários públicos e pensionistas, este ano integralmente executado neste trimestre; a 2.ª fase do descongelamento de carreiras iniciado em Setembro; e ainda o efeito da integração de trabalhadores precários no Estado.No entanto, também há um efeito positivo. O impacto do Novo Banco no saldo irá diluir-se quando se considera o seu peso no PIB anual. "O balanço destas pressões de sinal contrário deverá conduzir a um saldo orçamental em 2018 acima da estimativa do Ministério das Finanças para o conjunto do ano", remata a UTAO.