As administrações públicas registaram um excedente orçamental de 1.338 milhões de euros até ao final do terceiro trimestre. Mas este saldo não inclui o impacto da recapitalização do Novo Banco nem dos custos com os lesados do BES.

Receita cresce mais do que despesa



Tal como consta do comunicado, nos primeiros nove meses do ano a receita cresceu a um ritmo mais rápido do que a despesa: 5,4% contra 2,2%.



A explicar o aumento da receita está o bom comportamento dos impostos, que aumentaram 5,4%. O IVA avançou 5,1%, o IRC 11,7% e o IRS 4,5%. Já a receita das contribuições para a Segurança Social cresceu 7%, com o emprego a melhorar.



Do lado das despesas, o Executivo sublinha que o aumento de 2,2% é explicado "em grande parte" pela subida dos gastos do Serviço Nacional de Saúde.



Destaca ainda o aumento dos custos com prestações sociais, nomeadamente pela nova prestação social para a inclusão, sublinha os gastos com a Cultura (que tem, ainda assim, um peso diminuto no Orçamento), com as empresas de transportes públicos e a infraestruturas de Portugal. Adianta que sem contar com as parcerias público-privadas, o investimento público da administração central aumentou 32%.



Sobre os gastos com pessoal e com pensões, apresenta as contas corrigidas do impacto do diferente perfil de pagamento do subsídio de Natal: sem esse efeito, a subida da despesa de salários teria sido de 1,7%, e das pensões de 3%.



Já os pagamentos em atraso, cujo valor estava estável nos últimos meses, caiu agora 70 milhões de euros, com o contributo da redução nos hospitais-empresa, na ordem dos 102 milhões de euros.



(Notícia actualizada às 16h42)

Entre Janeiro e Setembro, as administrações públicas registaram um excedente orçamental de 1.338 milhões de euros, revelou esta quinta-feira, 25 de Outubro, o Ministério das Finanças, em comunicado, antecipando-se à publicação do boletim de execução orçamental pela Direcção-geral do Orçamento (DGO), esta tarde.O valor não inclui o impacto negativo de 913 milhões de euros, fruto da recapitalização do Novo Banco e do pagamento aos lesados do BES, mas mesmo descontando este efeito haveria um superavit.Há também que ter em conta que o saldo está a beneficiar do diferente perfil de pagamento dos subsídios de Natal aos funcionários públicos e pensionistas. Como lembram as Finanças, este pagamento não está a ser feito em duodécimos, o que adia o impacto nas contas para os meses de Novembro e Dezembro.