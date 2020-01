No seu discurso, o titular da pasta das Finanças considerou ainda que essa proposta do PSD é também "incompatível com o equilíbrio orçamental" e, neste contexto, sugeriu que os sociais-democratas podem pretender no fundo um corte de despesa no Serviço Nacional de Saúde.



Para financiar a redução do IVA da eletricidade, "o PSD diz que apresenta medidas de compensação, mas essas medidas não são credíveis", sustentou Mário Centeno.



Segundo o ministro de Estado e das Finanças, "se as propostas do PSD fossem para levar a sério, por exemplo a questão dos cortes nos consumos intermédios, isso significaria inevitavelmente um corte nas verbas que estão no orçamento para o Serviço Nacional de Saúde".



"Os consumos intermédios da administração central são em particular do SNS. O PSD sem dizer onde corta 96 milhões de euros acaba então por propor um corte nos ditos consumos intermédios", disse, antes de deixar um aviso aos deputados socialistas sobre a próxima semana na Assembleia da República.



"A batalha orçamental deste ano vai ser dura", declarou Mário Centeno.

Mário Centeno assumiu esta posição num discurso que fez no almoço de abertura de dois dias de Jornadas Parlamentares do PS, em Setúbal, durante o qual visou de forma crítica o PSD e nunca se referiu diretamente ao Bloco de Esquerda e PCP."A proposta do IVA é ilegal porque não cumpre a legislação nacional e comunitária", declarou o ministro de Estado e das Finanças, numa alusão ao facto de a proposta dos sociais-democratas de alteração ao Orçamento para 2020 estabelecer uma diferenciação entre o IVA da eletricidade para consumo doméstico e o IVA da eletricidade para consumo industrial.