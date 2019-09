"Centeno de Rio" aceita debater com "Centeno de Costa"

Joaquim Sarmento aceitou o desafio para um debate sobre finanças públicas com Mário Centeno, revelou a página do PSD. Sob uma perspetiva do que foi dito no frente-a-frente realizado ontem entre os líderes do PSD e do PS, o mesmo é dizer que o Centeno de Rui Rio aceita trocar argumentos com o Centeno de António Costa sobre a situação das contas nacionais.