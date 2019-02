Centeno destaca "percurso inigualável" de Portugal que o levou a liderar Eurogrupo 

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que a presidência do Eurogrupo que exerce é "também reconhecimento" do "percurso inigualável" de Portugal na Europa.

"O Governo do PS é obreiro em Portugal desse percurso inigualável na Europa. A presidência do Eurogrupo que hoje exerço é também reconhecimento desse trabalho", afirmou o governante no seu discurso sobre o "Futuro da União Económica e Monetária".