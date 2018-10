Na apresentação do último orçamento desta legislatura - e que poderá também ser o último do actual ministro das Finanças -, Mário Centeno explicou que o Governo manteve a disponibilidade de 50 milhões de euros para aumentar os salários na Função Pública. Contudo será na especialidade que se discutirá quem recebe esses aumentos.

Mário Centeno começou a conferência a sinalizar que este OE representa um "marco histórico para Portugal".



O Governo disponibilizou 50 milhões de euros para aumentos na tabela salarial dos funcionários públicos. Contudo, não foi tomada ainda nenhuma decisão sobre quem serão os beneficiários desse crescimento remuneratório: se todos os funcionários da Administração Pública se apenas aqueles que têm salários mais baixos.Na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2019, que foi adiada de segunda para terça-feira e que começou esta manhã com 20 minutos de atraso, o ministro das Finanças Mário Centeno confirmou que há 50 milhões de euros para aumentos remuneratórios, mas atirou para a discussão orçamental na especialidade a fórmula final desses aumentos, ou seja, a definição de quem os irá receber.O também presidente do Eurogrupo frisou ainda que se forem tidos em conta factores como o descongelamento das carreiras e as progressões o Orçamento prevê um aumento do salário médio na Função Pública superior a 3%, "o maior incremento salarial na Administração Pública da última década". Centeno identifica um "total de 800 milhões de euros para aumento das remunerações na AP" que permitirão que o salário médio na Função Pública "cresça 68 euros".