Centeno diz que taxas de juro estão agora mais perto do nível neutral

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, referiu esta quinta-feira que as taxas de juro estão mais perto de atingir um "nível neutral", em que não estimulam nem restringem a economia dos países da zona euro. Atingido esse nível, Mário Centeno diz que a política monetária ficará "mais fácil e previsível"."Estamos muito mais perto de ter as taxas de juro a um nível neutral", disse Mário Centeno, numa intervenção no Portugal Capital Markets Forum 2022, em Lisboa, referindo-se às subidas das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE) com o objetivo de travar a escalada da inflação na zona euro, que terá ultrapassado os dois dígitos em outubro Depois de o BCE ter anunciado na passada quinta-feira uma nova subida de 75 pontos base nas taxas de referência (a terceira desde julho), Mário Centeno considera que a "chave" para a normalização da política monetária está na inversão da atual tendência de subida da inflação, o que espera que aconteça "provavelmente" no primeiro trimestre do próximo ano.Sobre o risco de recessão na zona euro, Mário Centeno argumentou que os aumentos das taxas de juro não são a "principal força" a restingir a atividade económica na Europa, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez disparar a inflação, que já vinha a crescer, e ditou um novo choque do lado da oferta.

O governador do Banco de Portugal defendeu ainda que uma recessão severa "pode ser evitada" e que "é preciso agir para não desancorar as expectativas de inflação no médio prazo".