Mário Centeno, ministro das Finanças, arrancou o debate de generalidade do Orçamento do Estado para 2019 num tom de balanço da legislatura. E garantiu que o Governo fez um "enorme alívio fiscal" para as famílias.





"É assim que começamos, é assim que vamos terminar esta legislatura: atingindo as metas, superando as metas," assumiu Mário Centeno, ministro das Finanças, no seu discurso de abertura do primeiro dia de debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2019, na Assembleia da República. Com o valor do défice debaixo de fogo , Mário Centeno reafirmou o objectivo e a vontade de o superar e puxou dos galões para classificar a estimativa que apresenta: "É uma estimativa, é certo, mas é a nossa estimativa," frisou. O discurso de Mário Centeno foi carregado de farpas para a oposição: foi Portugal que "virou a página dos rectificativos", são os portugueses que já não são "forçados a emigrar", é o tempo dos "congelamentos e aumentos de impostos" que passou e já não se volta atrás. E foram ainda os impostos sobre os rendimentos, que registaram "um enorme alívio", por oposição ao "enorme aumento" de Vítor Gaspar.



