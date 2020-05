Esta verba divide-se em 500 mil milhões de euros a distribuir pelos Estados-membros através de subvenções a fundo perdido e 250 mil milhões via empréstimos. Ainda assim, este montante fica aquém dos 1 a 1,5 biliões que chegaram a ser pedidos pela França e dos "doze zeros" defendidos por Mário Centeno, ministro português das Finanças e líder do Eurogrupo.Portugal vai beneficiar de 26,3 mil milhões de euros deste apoio , em que 15,5 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido, acrescidos de 10,8 mil milhões de euros através de empréstimos concedidos pela União.Na mesma entrevista à CNBC, Mário Centeno recordou que este montante proposto é quase 75 vezes superior àquele que estava previsto para o BICC ("budgetary instrument for convergence and competitiveness").Quanto à sua continuação no Eurogrupo, o ainda líder da instituição, manteve o silêncio sobre uma eventual recandidatura, reafirmando que será na reunião