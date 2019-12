Centeno enaltece "Orçamento histórico, pelos prazos e pelos resultados”

Na apresentação do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças destacou o "trabalho muito profícuo e coeso" do Governo em torno dos objetivos inscritos num documento que considera "histórico, não só pelos prazos, mas também pelos resultados".

Mário Centeno aproveitou a apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2020, feita esta manhã no Salão Nobre do Ministério das Finanças, para reiterar o elogio às "contas certas" do Governo, assegurar a "coesão" do Executivo e afastar quaisquer divergências com o primeiro-ministro e deixar alguns avisos para a negociação do documento que terá lugar no Parlamento.

Com meia hora de atraso face à hora prevista, o ministro das Finanças iniciou a conferência de imprensa salientando o "tempo mais curto de sempre" em que esta proposta orçamental foi desenhada.



"Nunca antes em democracia um Orçamento do Estado tinha sido feito em tão pouco tempo", regozijou-se Centeno para quem isso é prova do "trabalho muito profícuo e coeso que existe no Governo". Mais à frente, o ministro frisou que o "eco de batalhas internas [no Governo] é um mito, não existe tal coisa".



"Nunca antes um OE tinha sido feito em tão pouco tempo, com batalhas internas isto era possível?", questionou em nova tentativa de pôr de parte um cenário de confrontação com António Costa.