WSJ: Centeno entre os favoritos para suceder a Lagarde na liderança do FMI

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, está na shortlist de candidatos da Zona Euro para sucederem a Christine Lagarde como diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, avançou o The Wall Street Journal.

Os responsáveis das sete maiores economias do mundo (G7), que estão reunidos em Paris, têm uma "shortlist" com quatro candidatos da Zona Euro para a sucessão de Christine Lagarde – que vai comandar o Banco Central Europeu – à frente do Fundo Monetário Internacional (FMI), avançou o The Wall Street Journal.

A lista ganhou forma hoje, à margem da reunião do G7, e será debatida esta noite.





Na lista que estará a ser discutida entre os responsáveis que se encontram no G7 constam os nomes de Jeroen Dijsselbloem, ex-ministro holandês das Finanças e antecessor de Mário Centeno no Eurogrupo; o ministro português das Finanças; o governador do banco central da Finlândia, Olli Rehn; e a ministra espanhola da Economia, Nadia Calviño.



O Negócios contactou o assessor de Mário Centeno no Eurogrupo, que disse não ter comentários a fazer.