Centeno entrega Orçamento no parlamento a poucos minutos do fim do prazo

A conferência de imprensa para apresentação da proposta do Orçamento do Estado de 2019 só vai decorrer na manhã de terça-feira, pelas 8:30.



Quanto à habitual deslocação ao Parlamento para entregar o documento ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, só decorreu quando faltavam poucos minutos para terminar o prazo legal. Foi por volta das 23:50.



O prazo para a entrega do Orçamento do Estado termina esta segunda-feira, 15 de Outubro.



Mário Centeno chegou à Assembleia da República 12 minutos antes do prazo limite para a entrega da proposta orçamental, acompanhado pela sua equipa do Ministério das Finanças, Mourinho Félix (adjunto do ministro das Finanças), João Leão (Orçamento), Álvaro Novo (Tesouro) e Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público) e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.





"Informamos que após a entrega hoje na Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, e respetivos Secretários de Estado apresentam o documento amanhã, terça-feira, às 8h30, no Salão Nobre do Ministério das Finanças em Conferência Imprensa", refere uma nota do gabinete de Mário Centeno.





