Centeno espera que Governo italiano apresente novo orçamento "em linha com as regras"  

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse hoje em Bruxelas esperar que, na sequência do "chumbo" da Comissão Europeia, o Governo italiano apresente na próxima semana um novo projecto orçamental para 2019 que respeite as regras europeias.

Reuters

À entrada para uma reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Centeno apontou que um dos temas em agenda é precisamente uma "discussão em torno da opinião que a Comissão produziu sobre o projecto de orçamento de Itália", mas não serão para já tomadas decisões, pois Roma tem até à próxima semana para reformular o documento, o que o presidente do Eurogrupo espera que suceda, em nome da "sustentabilidade e estabilidade".

"Todos sabemos que não temos de tomar decisões hoje, mas esperamos que, dado que está a decorrer o processo de revisão desse mesmo projecto orçamental pelo Governo italiano, o que ocorrerá durante a semana que vem, que essa revisão permita trazer o orçamento o italiano em linha com aquilo que são as nossas regras orçamentais, para trazer sustentabilidade e estabilidade, quer a Itália, quer a toda a área do euro", afirmou.

Centeno apontou que o debate de hoje em torno das perspectivas orçamentais para o próximo ano "tem contribuições de todos os ministros" e "seguramente que o ministro das Finanças italiano também estará disponível e seguramente que dará a todos os colegas do Eurogrupo explicações sobre a estratégia orçamental italiana".

"Esperamos todos obviamente por esse contributo", disse.

Questionado sobre se espera que Roma altere a sua proposta orçamental -- apesar de o Governo "anti-sistema" já ter anunciado que não alteraria "nem um euro", por muitas cartas que recebesse de Bruxelas -, Mário Centeno limitou-se a recordar que existem "princípios comuns de gestão" das políticas económicas, "e em particular da política orçamental", no seio da zona euro, "e a noção de sustentabilidade é uma noção que deve estar presente em todas as discussões".

"Aguardaremos pela reacção do ministro italiano sobre essa dimensão também", concluiu.

O fórum de ministros das Finanças da zona euro, presidido por Mário Centeno, discute hoje o "chumbo" de Bruxelas ao projecto de orçamento para 2019 apresentado pelo Governo italiano, ainda na expectativa de qual será a resposta de Roma.

Em 23 de Outubro passado, e pela primeira vez desde a instituição do "semestre europeu" de coordenação de políticas económicas e orçamentais (em 2010), a Comissão Europeia pediu a Itália que reformulasse o seu projecto orçamental, por apresentar uma derrapagem orçamental sem precedentes na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento.