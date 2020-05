Presidente do Eurogrupo diz em entrevista a um jornal alemão que "nem todos os países vão conseguir combater a crise com o mesmo sucesso da Alemanha, porque não têm a mesma capacidade de resposta".

A proposta da Alemanha e França para o fundo de recuperação da União Europeia é um "passo importante na direção certa para superar a crise" da pandemia da covid-19, diz Mário Centeno, que avisa para as negociações "muito complicadas" ao nível do Conselho Europeu, para que a proposta seja aprovada por todos os países da União Europeia (UE).

Em entrevista ao jornal alemão Welt am Sonntag, o presidente do Eurogrupo mostra-se otimista com a recuperação da economia europeia, ajudada pelos vários instrumentos que as instituições europeias estão a colocar no terreno para fazer face aos efeitos da pandemia.

Centeno lembra que as estimativas que estão a ser avançadas para a evolução do PIB não têm ainda em conta este fundo de reconstrução de 500 mil milhões de euros, sendo que "este enorme estímulo vai acelerar fortemente a recuperação económica".

Centeno deu o exemplo da Alemanha, que no final de 2021 já deverá apresentar um PIB idêntico ao registado no final de 2019. "Nem todos os países vão conseguir combater a crise com o mesmo sucesso da Alemanha, porque não têm a mesma capacidade de resposta", mas no final de 2022 já todos os países terão recuperado da crise, estimou o presidente do Eurogrupo.

"Não é motivo para celebrar. Vamos perder dois anos em termos económicos. Mas mostra que esta crise não é o fim do mundo. Podemos estar certos de uma recuperação relativamente rápida", afirmou o também ministro das Finanças português na entrevista ao jornal alemão.

