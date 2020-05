O governante admitiu também a possibilidade de a taxa de desemprego ser ligeiramente abaixo dos 10% - "calculamos que o desemprego possa crescer 3 ou 4 pontos percentuais até ao final de 2020", confessou - e assumiu considerar as previsões da Comissão Europeia positivos para o País. "Portugal estava numa trajetória de crescimento muito positiva", recordou, uma tendência que estava a melhorar até ao final de fevereiro, antes da pandemia obrigar ao confinamento e criar uma crise económica. Esta, acrescentou, seguirá a linha e pico da crise sanitária. Ainda assim, considera que " abril foi o mês mais dramático desta crise económica" . "Todas as incertezas em relação à doença se transferem para a economia muito rapidamente", assegurou.



"Prevemos que daqui a dois anos, em 2022, podemos estar a recuperar os valores de 2019" , assumiu Centeno, depois de ter revelado que se pode vir a observar "uma queda do PIB superior a 15 milhões de euros", cerca de 6,5% em termos anuais. "Esta crise, dada a sua incerteza, vai ter que ser vivida mês a mês, com decisões muito coordenadas", disse.



Crise de financiamento? "Não há razão" para a temer



Apesar do quadro difícil, o ministro das Finanças defende que "não há razão" para que Portugal tema uma crise de financiamento, pois os mercados têm colocado o País "numa posição não muito diferente da do final de 2019". Além disso, reforçou, as taxas de juro cobradas à economia portuguesa estão "abaixo daquilo que estavam há um mês e há um ano".



A receita para a recuperação da economia europeia é clara, para Centeno:"passa por refazermos o mercado interno, retomar a livre circulação de trabalhadores e o euro. São os três pilares e devemos continuar a persistir neste caminho, temos de o reconstruir". Como tal, a UE precisa de "um acordo que seja muito robusto". "Vai ser um compromisso duradouro que vai atravessar todo o quadro financeiro plurianual que deverá iniciar-se em janeiro de 2021", recordou. "O Banco Central Europeu somou as parcelas todas e obteve um número perto dos 1,5 biliões", disse o também presidente do Eurogrupo.



Apesar de ainda não estar definido como os fundos serão distribuídos - empréstimos ou subvenções-, Centeno considera que o instrumento orçamental de convergência e competitividade, criado em outubro do ano passado, vai ser fundamental. "É um instrumento de cooperação, de partilha de decisão orçamental muito interessante para ser usado com algum proveito nesta fase. Ainda não foi utilizado e iria ser no quadro do próximo plano orçamental europeu", sublinhou.



"Olhemos para os EUA e para o que é a capacidade de tomar decisões em conjunto. Vemos hoje diferenças entre os Estados da Costa Leste e os Estados do Sul porque as questões de saúde são muito primárias face à nossa sociedade e à forma como nos organizamos. Na Europa, em menos de dez dias, preparámos os instrumentos que estão quase disponíveis para os países, o BCE desta vez reagiu de forma muito rápida e efetiva. Logo a minha conclusão é que na Europa aprendemos a lidar com estas questões, tudo foi diferente", reforçou, para explicar que considera normais as divergências entre países mas que o bloco europeu soube reagir.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, defende que este "não é o tempo de pensar na fatura" das medidas para enfrentar a pandemia de covid-19, mas "sim de combater a crise". "Os resultados demonstram o sucesso da nossa ação coletiva", defendeu numa entrevista à RTP esta quinta-feira.O também presidente do Eurogrupo disse igualmente que, em caso de sucesso do processo de desconfinamento, esta crise pode "ser temporária". "Temos de começar a abrir a nossa economia, que nos permita regressar ao período anterior à crise", defendeu, sublinhando a necessidade das medidas apelaram não à "dimensão da fatura mas ao recomeço da atividade".