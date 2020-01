A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas em 2019 registou um défice de 599 milhões de euros, refletindo uma melhoria de 1.643 milhões face a 2018, em resultado de um crescimento da receita de 4,3% e da despesa de 2,3%," lê-se no comunicado, enviado às redações.





em resultado do descongelamento faseado das carreiras entre 2018 e 2020," lê-se no comunicado. Dezembro foi o primeiro mês em que as progressões foram pagas sem cortes, ajudando a transformar o excedente que ainda existia em novembro num défice, tal como já tinha avançado o Negócios . O Governo destaca o aumento de 7% ns salários dos profissionais de saúde e de 3,2% na educação.





O ministério confirma ainda que os pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde



Ainda do lado dos gastos, as Finanças dão conta de um aumento de 5,5% nas despesas com pensões e de 5,5% das prestações sociais. Sublinham, à semelhança do que já tinha feito Mário Centeno, ministro das Finanças, na sua audição na especialidade no Parlamento, sobre o Orçamento do Estado para 2020, que o investimento subiu 20,6% nesta ótica de contabilidade , na administração central.O ministério confirma ainda que os pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde baixaram para 259 milhões de euros , o valor mais baixo desde que há números consolidados (2012), tal como também já tinha sido noticiado pelo Negócios.

O Governo explica o bom comportamento da receita com o crescimento da atividade económica e do emprego. Adianta que a receita fiscal avançou 3,8% e sublinha os resultados no IVA, cuja coleta aumentou 7%. Já do lado das contribuições sociais, a subida foi de 8,6%, ficando a dever-se, segundo as Finanças, ao "comportamento muito favorável do mercado de trabalho."Do lado dos gastos, a subida verificou-se na despesa primária, ou seja, excluindo os encargos da dívida. O aumento foi de 3% e as Finanças associam-no aos gastos com o Serviço Nacional de Saúde (que avançaram 4,8%, sendo que o investimento aumentou 17%, diz o Executivo, frisando que "atingiu o máximo desde 2012").O ministério frisa também a subida da despesa com os salários da função pública, na ordem dos 4,6%, "