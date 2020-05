Mário Centeno fica a prazo no Governo

Após um dia em que surgiram fantasmas de uma crise política, António Costa e Mário Centeno acordaram a permanência do ministro das Finanças no Governo.

Mário Centeno vai continuar a liderar a pasta das Finanças e a sua eventual saída nunca ocorrerá antes da aprovação do Orçamento suplementar. Este foi o desenlace da reunião desta noite, em São Bento, entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, apurou o Negócios.E, foi assegurado que Centeno sairá sempre do Governo de forma "amigável e não contenciosa". Uma saída de Mário Centeno nesta altura, de forma precipitada, iria inviabilizar uma possível nomeação do atual ministro das Finanças para o cargo de Governador do Banco de Portugal.

No final de um dia fervilhante do ponto de vista político, Mário Centeno reuniu-se com António Costa em São Bento. Um encontro em que a demissão do ministro das Finanças, reclamada pelo líder da oposição, ficou posta de parte. Mário Centeno ficará pelo menos até à apresentação do orçamento suplementar, que deverá acontecer em junho, o que permitiria ao também presidente do eurogrupo concluir as negociações europeias sobre o plano de recuperação.





O Primeiro-Ministro reafirma publicamente a sua confiança pessoal e política no Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno Comunicado do gabinete do primeiro-ministro

Após o encontro que durou cerca de três horas foi emitido um comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro, onde é garantido que no encontro entre Costa e Centeno ficaram "esclarecidas as questões relativas à falha de informação atempada ao Primeiro-Ministro sobre a concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020, que o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou".



Em comunicado distribuído no final da reunião é dito que "o primeiro-ministro e ministro de Estado e das Finanças tiveram uma reunião de trabalho no quadro de preparação da próxima reunião do Eurogrupo que terá lugar sexta-feira e na definição do calendário de elaboração do orçamento suplementar que o governo apresentará a Assembleia da República no mês de junho".