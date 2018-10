Centeno: "Itália está na mente de todos, mas não está na agenda do Eurogrupo"

À entrada para a reunião do Eurogrupo que decorre esta segunda-feira, no Luxemburgo, o ministro português das Finanças admitiu que nesta altura "Itália está na mente de todos", contudo, "não está na agenda do Eurogrupo".

Mário Centeno reconhece que as novas metas definidas pelo governo italiano para a relação entre défice e PIB estão a causar apreensão juntos dos vários responsáveis pelas Finanças da área do euro que se reúnem esta segunda-feira, 1 de Outubro, no Luxemburgo. Contudo, o também presidente do Eurogrupo esclarece que ainda não é este o momento para discutir a questão italiana.





"Itália está na mente de todos, mas Itália não está na agenda do Eurogrupo", esclareceu o ministro português das Finanças à entrada para o encontro dos responsáveis por esta pasta no bloco da moeda única. Centeno admitiu que "todos temos questões sobre o processo orçamental italiano", em especial porque surgiram "questões" depois de revelada "a trajectória para o défice proposta pelo governo italiano".