Centeno: Itália vai respeitar política económica da União Europeia

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, está confiante de que Itália vai cumprir as regras europeias e registar um défice abaixo de 3% no próximo ano. A garantia foi deixada aos jornalistas à porta da reunião dos ministros das Finanças.

Mário Centeno assegura que Itália vai cumprir as regras de política económica da União Europeia. Falando antes da reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, o presidente do Eurogrupo afirmou que o governo italiano está comprometido com as metas.

"O governo italiano comprometeu-se a seguir aqueles que são os princípios da orientação da política económica na Europa", afirmou Mário Centeno aos jornalistas, em declarações citadas pela Reuters.



Também à porta deste encontro, o ministro das Finanças italiano, Giovanni Tria, reiterou que o país está determinado a cumprir as regras europeias. Ou seja, a não registar um défice acima de 3% no próximo ano.

Contudo, ainda na quinta-feira, Tria afirmou que o crescimento fraco da economia e as medidas que o governo vai adoptar no âmbito do seu programa poderiam conduzir a um défice superior ao esperado.

As várias declarações dos membros do executivo ao longo dos últimos dias, que tanto garantem que vão cumprir a meta como admitem falhar o compromisso, têm levado o mercado de dívida de Itália a oscilar.



Esta sexta-feira, os juros italianos a dez anos seguem abaixo do patamar dos 3%, aliviando 6,5 pontos base para 2,993%, depois de terem subido na sessão anterior. Na Alemanha, as taxas no mesmo prazo estão a subir 1,3 pontos base para 0,368%.