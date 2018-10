economia portuguesa cresce há 19 trimestres consecutivos, além de terem sido criados 330 mil postos de trabalho, desde o pico da crise em 2013,e a taxa de desemprego está em mínimos de 16 anos de 6,7%.

prossega "do ponto onde chegámos". Segundo Mário Centeno, a

são o reflexo de uma execução orçamental rigorosa dos compromissos assumidos pelo Governo desde o seu primeiro exercício orçamental. São o resultado das escolhas que compõem cada orçamento que levaram o país a um caminho de credibilidade, estabilidade social e crescimento inclusivo".





através de políticas orientadas para restaurar a confiança dos empresários e consumidores e para revitalizar o sistema financeiro, condição essencial para o dinamismo do investimento e do crescimento económico", políticas, acrescenta, " desenhadas num quadro de grande responsabilidade na gestão das contas públicas, com uma preocupação muito particular na melhoria da qualidade da despesa". O que possibilitou a descida do défice, que se espera fique nos 0,7% do PIB este ano e que no próximo deverá cair para 0,2%. Além do que diz ser a descida na dívida pública face ao PIB e no crescimento económico. O que foi permitindo para vários sucessos: saída dos procedimentos por défices excessivos e a notação das quatro agências de rating que tiraram Portugal da categoria de "lixo" para lhe darem notas de nível de investimento.



"Assistimos, nestes últimos três anos a vários anúncios positivos para os portugueses, houve muitos dias de celebração para Portugal e para a economia portuguesa. Dias que marcam um novo tempo que não podemos ver recuar de novo".



Quanto ao orçamento público, Mário Centeno fala em corte de despesas com juros e outros serviços e mais crescimento económico que permitiu subir receita, o que permitiu, diz, aumentar gastos com pensões, investimento público, Serviço Nacional de Saúde, Educação, funcionários públicos.