O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que não vai utilizar austeridade para reagir à crise económica, mas avisa que o Governo não pode colocar o Estado "numa situação débil" e frisa que "quando o Estado faz, as consequências são para todos". Numa entrevista esta sexta-feira à Antena 1, o ministro diz que não vai baixar nem subir impostos e assegura que não estão previstos cortes nas pensões.



"Austeridade significa em períodos recessivos cortar despesa ou aumentar impostos. Não vamos fazer isso, mas não vamos colocar o Estado numa situação débil", frisa Mário Centeno. O ministro defende que "a função do Estado é estar presente", mas argumenta que "um estado debilitado não está presente e é gerador de instabilidade."



É assim que Centeno justifica o facto de a maior parte das medidas de resposta à crise para as empresas consistirem em adiamento de pagamento de obrigações fiscais ou linhas de crédito, em vez de reduções de impostos.



"Não podemos pôr em causa a capacidade do Estado de desempenhar as suas funções. Fico muito preocupado quando muitos pensam que o Estado pode desempenhar funções que nunca desempenhou, que não está desenhado para desempenhar", sublinha. E remata: "Quando o Estado faz, faz para todos, e as consequências são para todos."



Centeno diz que não estão previstas reduções de impostos no Orçamento retificativo, porque "não estamos em condições de erodir a base tributária, se não o Estado não consegue responder". Vê já alguma recuperação da crise, mas confirma um défice orçamental este ano entre os 6% e os 7%.



Sobre a TAP, reforça que o valor do auxílio máximo está a ser negociado com a Comissão Europeia, mas que não está fechado. Explica que a empresa não qualifica para o enquadramento temporário definido por Bruxelas por causa da pandemia e que se o Estado tiver de reforçar a sua posição, isso decorrerá não de uma vontade expressa, mas de uma incapacidade dos privados de acompanhar o apoio necessário.



Quanto ao próximo ano, e ao que terá de ser feito para reequilibrar as contas, Centeno diz que "não há uma expectativa de implementação de cortes" nas pensões para reagir à crise. Sobre os aumentos para função pública, atira para canto, dizendo apenas que "no contexto em que vivemos temos de ser muito rigorosos" com a utilização do dinheiro público.





