Centeno: “Não vejo nenhum conflito de interesses” se sair para governador do Banco de Portugal

"Sou extremamente favorável" à limitação de mandatos, afirmou Mário Centeno em entrevista ao Expresso quando questionado sobre a renovação do seu mandato à frente do Eurogrupo.

O ministro das Finanças diz estar focado no Orçamento do Estado, adiando decisões sobre o seu futuro. Mas admite, em entrevista ao Expresso, que é "extremamente favorável" à limitação de mandatos e não vê qualquer conflito de interesses em deixar as suas funções atuais para integrar o Banco de Portugal.