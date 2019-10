01:16

Costa fecha noite eleitoral com "resultado reforçado" mas com acordos alargados

O PS fechou a noite eleitoral com um "resultado reforçado" e que permite formar Governo com o apoio de vários partidos. Essa foi a posição transmitida por António Costa ao final da noite, quando já estavam apurados os resultados do território nacional: o PS venceu as eleições com 36,65% dos votos e 106 deputados. Em 2015, os socialistas elegeram 85 deputados e tiveram 32,38% dos votos.



"O PS claramente ganhou as eleições e reforçou a sua posição política", afirmou o secretário-geral socialista. Mas António Costa, que nos últimos quatro anos teve o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e 'Os Verdes' também se referiu aos resultados do seus parceiros e do PAN que, apesar de formalmente não ter apoiado o PS, acabou por aprovar três dos quatro orçamentos do Estado do atual Governo.



"Os partidos que apoiaram a atual solução política consolidaram a sua posição eleitoral. O PAN registou um reforço politicamente relevante", afirmou o primeiro ministro.



Com estes resultados, António Costa tirou duas conclusões "os portugueses desejam um novo governo do PS reforçado para governar com estabilidade no horizonte da próxima legislatura".



"Em segundo lugar, gostaram da geringonça e desejam a continuidade da atual solução política agora com um PS mais forte", afirmou, perante os muitos aplausos dos militantes presentes na sala.



Nesse sentido, António Costa disse que vai procurar junto dos atuais parceiros parlamentares "renovar a solução política que os portugueses disseram [nas urnas] querer que tenha continuidade".



Mas António Costa quer ir mais longe ainda nos acordos: "retomaremos também os contactos que há quatro anos estabelecemos com o PAN". O objetivo é ver se o partido de André Silva volta a aprovar os orçamentos de Estado do PS. O primeiro-ministro disse ainda que vai encetar contacto com o Livre, que entra no parlamento pela primeira vez, o que motivou um forte aplauso no Altis.



Tendo sido o partido com mais votos, cabe ao PS ter a iniciativa de formar Governo e procurar apoios parlamentares. Aos restantes partidos - sobretudo os que procuraram travar a maioria absoluta do PS - cabe não fechar a porta, considerou.



Como? Costa não foi perentório, mas acabou por considerar que os acordos escritos foram "uma boa opção" e que "o que correu bem não deve ser alterado".



O primeiro-ministro referiu-se aos resultados do PSD e do CDS, incluindo a Iniciativa Liberal e o Chega, como a "maior derrota histórica". E sobre a eleição de André Ventura, que defende posições racistas, limitou-se a dizer: "Nós não queremos saber do Chega para nada".





A declaração de António Costa - e a noite eleitoral do PS - terminou em ambiente de festa, com gritos de "25 de abril sempre, fascismo nunca mais!" e com o hino nacional, numa sala a abarrotar de militantes e apoiantes socialsitas.