Centeno perde braço-direito para Bruxelas

Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e tem um mestrado em Violence, Conflict and Development pela School of Oriental and African Studies (Universidade de Londres). Desde o final de 2015 que fazia parte do gabinete do Ministério das Finanças.



O seu nome veio a público no caso dos bilhetes pedidos por Centeno para ir a jogos do Benfica. Segundo revelou o Observador em Janeiro deste ano, foi André Monteiro que enviou um mail aos responsáveis encarnados com o pedido. O Ministério das Finanças esclareceu posteriormente que tal se devia às exigências de segurança que a notoriedade pública do ministro exigia. O Ministério Público chegou a fazer buscas no edifício do Terreiro do Paço, mas concluiu dias depois que a situação não incorria em crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro.

(Na foto, André Monteiro é o primeiro do lado esquerdo, ao lado de Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças)Através do despacho é também possível perceber que André Monteiro teve um papel de relevo "no processo que conduziu à não sujeição de Portugal a sanções no âmbito do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) por incumprimento das regras orçamentais entre 2013 e 2015, na saída de Portugal do PDE [Procedimento por Défices Excessivos] e da lista de Estados-membros com desequilíbrios macroeconómicos excessivos".Agora o diplomata português passa novamente para a alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros com o cargo de segundo-secretário na Embaixada de Portugal em Bruxelas. Na capital belga onde estão a maior parte das instituições europeias, André Monteiro fará parte da Representação Permanente de Portugal na União Europeia (REPER), que é liderada por Nuno Brito.André Monteiro, de 32 anos, é licenciado em