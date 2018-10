Centeno recusa défice escondido mas há dúvidas

Ministro das Finanças evitou falar de cativações na primeira audição na generalidade do Orçamento do Estado e lamentou perguntas dos deputados, nomeadamente sobre as discrepâncias suscitadas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental.

"Não há nada escondido", asseverou Mário Centeno, ministro das Finanças, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019, em resposta aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, ontem, no Parlamento. Mas apesar dos esclarecimentos que foi dando, continua a haver dúvidas por esclarecer.

As reservas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) à proposta de OE 2019 marcaram o debate de generalidade desde o início. E motivaram perguntas tanto das bancadas da direita parlamentar como da esquerda.

Mário Centeno foi oscilando entre responder às questões, acusar os deputados de desconhecimento das técnicas orçamentais, lamentar o tom e o conteúdo do debate, acusar a UTAO – e de caminho o Conselho das Finanças Públicas – de erros de previsão, e atirar para canto.

Em causa está o facto de a UTAO, no seu relatório preliminar sobre o OE 2019, ter detectado uma discrepância de 590 milhões de euros entre o saldo em contabilidade pública implícito nos mapas do orçamento (os que são votados pelos deputados) e o valor implícito à meta em contas nacionais, identificada no relatório.

Perante a dúvida, Centeno disse estar espantado, sobretudo vinda de "expertos em contas públicas e nacionais". O ministro afirmou que "os Orçamentos do Estado nos últimos muitos anos, incluindo na anterior legislatura, sempre foram apresentados com a conta da administração central ajustada da mesma forma". Por outras palavras, este é um procedimento normal.

Neste pressuposto, os 590 milhões, cujo gasto a Assembleia da República autoriza, são uma espécie de margem para evitar rectificativos: não é suposto serem usados, sob pena de o défice derrapar, a menos que haja receita além do estimado.

Visto de outro ponto de vista, estes 590 milhões de euros são cativos feitos à despesa aprovada, logo à cabeça.

Mas Mário Centeno não foi claro – e não disse que se trata de cativos – pelo que a deputada bloquista voltou ao tema. "Há um problema neste orçamento", disse Mariana Mortágua. E quis saber exactamente o que justifica a diferença entre os saldos. Também quis saber o valor nominal das cativações incluídas no OE 2019.

Mário Centeno atirou a primeira pergunta para canto e não respondeu à segunda. O ministro repetiu que aquela técnica de orçamentação sempre se utilizou há muitos anos. E que o valor em causa é idêntico em 2019 e 2018. A diferença é que o ajustamento entre o saldo aprovado e o saldo estimado não estava clara no relatório, como está na proposta para 2019, argumentou o ministro. Mas não clarificou as razões da diferença dos saldos.

Já sobre as cativações, Centeno argumentou que o valor exacto ainda não está apurado e que esse número será disponibilizado ao longo do debate orçamental.





Dúvidas não acabaram

Ao longo da tarde os deputados insistiram. Se o défice for de facto mais elevado do que a meta de 0,2% inscrita no relatório, se atingir os 0,5% que ficam implicitamente aprovados pela AR, o país desvia-se de forma significativa das regras europeias, avisou a UTAO, e lembraram os deputados da direita parlamentar. E somaram que as medidas enviadas para Bruxelas foram além das que foram reportadas ao Parlamento nacional.

O ministro reagiu mal: "Parece-me de tal maneira descabido levantar dúvidas sobre essas matérias que até me custa debatê-las nesse pé." "Não há nenhuma intenção, porque tal não é sequer possível, de entrar nestas andanças mirabolantes que aqui me são colocadas," disse. "Não há nada escondido. Não há nada sub-reportado", garantiu. Mas Mariana Mortágua voltaria à questão da discrepância de valores. A deputada quis certificar-se de que os orçamentos são comparáveis entre si. E quis saber que montantes de aprovação de despesa adicional face ao que é previsto executar estiveram em causa nos anos passados.





A resposta deixou ainda mais dúvidas. "Nos orçamentos de 2014, 2018 e 2019, nos quadros sectoriais constam os valores que designo de orçamento", disse o ministro, adiantando que são "os tectos máximos dos orçamentos desses sectores". Mas nos orçamentos de "2013, 2015, 2016 e 2017 o que aparece nos quadros sectoriais é o orçamento ajustado", admitiu.