A diferença, diz o ministro, é que PSD e CDS "f alharam sempre as estimativas nos outros anos."



Do mesmo modo, sobre o aviso deixado pela UTAO de que o Orçamento corre o risco de desvio significativo das regras comunitárias, nomeadamente no que toca ao ajustamento estrutural, Centeno desvalorizou: "

Para Duarte Pacheco, isto implica que o ministro apresentou valores que permitam validar a proposta de Orçamento junto dos parceiros de esquerda, mas que sabe de antemão que não vai executar a totalidade de despesa aprovada. O deputado acusou o ministro de cativar definitivamente e à cabeça uma parte das verbas, sem revelar, contudo, as medidas concretas de poupança que vai aplicar.Na resposta, Centeno garantiu que "os Orçamentos do Estado dos últimos muitos anos, incluindo na anterior legislatura, sempre foram apresentados com a conta da administração central ajustada da mesma forma". E que, de facto, a proposta de Orçamento parte de uma "estimativa" do défice orçamental.O Governo tem plena confiança nas contas que apresentou porque o Governo mostrou que estas contas, como as de 2016, 2017, 2018 estão certas."