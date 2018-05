Centeno reúne-se com hospitais do Norte sem ministro da Saúde

O Ministério das Finanças tem reunido com representantes hospitalares do Norte sem a presença do Ministério da Saúde, diz o JN.

Reuters

O Ministério das Finanças tem estado em reuniões com os responsáveis de vários hospitais da região Norte do país, sem a presença de quaisquer representantes do Ministério da Saúde, segundo avança o Jornal de Notícias.

O jornal conta que houve reuniões no Terreiro do Paço com o Centro Hospitalar do Porto, do Centro Materno Infantil do Norte, o IPO do Porto e o Hospital de São João. Apenas o presidente deste último confirmou ao Jornal de Notícias ter sido chamado ao Ministério das Finanças.

O objectivo dos encontros, no processo liderado pelo secretário de Estado do Orçamento, João Leão, é o de preparar uma reorganização da resposta pediátrica da região Norte.



Só que nessas reuniões, assegura o JN, não tem estado representado o Ministério da Saúde nem entidades de si dependentes.

O Ministério das Finanças recusou dar ao jornal qualquer explicação sobre as reuniões que realiza. O Ministério da Saúde não respondeu.

A relação entre as Finanças e a Saúde tem sido um tema, nomeadamente depois de uma notícia, também do Jornal de Notícias, ter indicado que era necessário uma verba para modernizar a área de pediatria oncológica do Hospital de São João, no Porto, que não tinha sido autorizada pelo Ministério das Finanças.