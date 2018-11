Centeno reúne-se com Tria esta semana. Draghi pede disciplina orçamental

O presidente do Eurogrupo vai a Roma esta sexta-feira, 9 de Novembro, para discutir o Orçamento do Estado para 2019 com o ministro das Finanças italiano. Depois de Itália ter entregue uma versão que ia contra as regras europeias, a Comissão Europeia decidiu pedir uma versão rectificada, que terá de ser entregue até dia 13 de Novembro. Para já, os avisos somam-se, incluindo os do presidente do Banco Central Europeu (BCE).



Mário Centeno irá encontrar-se com Giovanni Tria na semana que começou com uma reunião do Eurogrupo onde a posição de Bruxelas foi apoiada. Após o encontro, Centeno e Tria irão dar uma conferência de imprensa, segundo o comunicado do Ministério das Finanças italiano. Esta reunião acontece quatro dias antes do prazo de entrega do orçamento reformulado, um passo inédito tomado pela Comissão Europeia.





"Os ministros [das Finanças do euro] apoiaram a Comissão [Europeia] na respectiva avaliação e convidaram Itália a cooperar de perto com a Comissão na elaboração de um plano orçamental revisto em linha com as nossas regras orçamentais", afirmou Mário Centeno após a reunião do Eurogrupo desta segunda-feira.



Um dia depois, a pressão continuou com a subida de tom por parte do comissário europeu dos Assuntos Económicos. "Quero diálogo, mas no final as sanções podem ser aplicadas se não chegarmos a um entendimento", garantiu Pierre Moscovici, antecipando um cenário em que as negociações falhem e seja necessário accionar os mecanismos previstos nos tratados europeus.