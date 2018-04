Centro-esquerda está vivo na Europa, pelo menos em Portugal

Os partidos social-democratas estão a entrar em colapso em toda a Europa, vítimas do crescente nacionalismo e da incapacidade de oferecer respostas convincentes para a crise financeira da zona euro. Aparentemente, excepto em Portugal.

O governo socialista de minoria do primeiro-ministro António Costa está em alta nas sondagens, apoiado por um forte crescimento económico, pela queda do desemprego e por um défice orçamental em níveis historicamente baixos.

Entrevistado durante um roadshow para angariar investimentos em Londres, Costa soava como um clássico líder de centro-esquerda, nos moldes do ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair. Defendeu a abertura das fronteiras e o comércio livre. É um grande fã do presidente francês Emmanuel Macron e das suas iniciativas em prol de uma União Europeia mais integrada. E é contra a intromissão estatal na venda de campeãs nacionais privadas de Portugal.

"Conseguimos encontrar soluções dentro do sistema", disse Costa, quando perguntado por que não existe uma versão portuguesa dos partidos populistas que surgiram em todo o continente, da Alemanha, que é rica, à Grécia, que enfrenta dificuldades.

Como a economia está a recuperar - cresceu 2,7% no ano passado - e os imigrantes estão relativamente bem integrados, há menos espaço político para os populistas crescerem, argumentou.

Tal não era um facto consumado. Portugal foi um dos países mais duramente atingidos quando a crise da dívida soberana da zona euro expôs desequilíbrios económicos profundos em toda a periferia sul da Europa a partir do final de 2009. O país necessitou de um resgate da UE e do Fundo Monetário Internacional e teve que tomar medidas de austeridade brutais. Os gastos com educação e saúde foram reduzidos. O desemprego disparou.

O Partido Socialista de Costa chegou ao poder apesar de ter ficado em segundo lugar na eleição de 2015, dependendo dos votos parlamentares de partidos de esquerda mais radicais. Entrou em conflito com outros governos da zona euro logo no início, porque reverteu algumas das condições do resgate do país ao aumentar o salário mínimo e os salários da função pública. O crescimento chegou depois, à medida que a economia da zona euro como um todo se recuperou.

Até agora, Costa e o seu governo tornaram-se uma espécie de causa célebre para a esquerda keynesiana da Europa, que considera que o sucesso das políticas portuguesas comprova o argumento contra a austeridade.

Costa, no entanto, considera que a trajectória do governo foi cuidadosamente calibrada para não ser nem expansionista nem austera em termos orçamentais. No ano passado, o seu ministro das Finanças, Mário Centeno, foi escolhido para liderar o Eurogrupo, uma aprovação formal dos conservadores na Alemanha e outros países.

Recuperação frágil

Na verdade, a economia de Portugal continua frágil. O nível da dívida soberana do país pode ter caído vários pontos percentuais no ano passado, mas, a 126% do produto interno bruto, continua a ser o terceiro mais alto na zona euro.

Os críticos dizem que o governo confiou demasiado num crescimento forte e expandiu o turismo, mas fez muito pouco para tornar a economia mais competitiva a longo prazo. Embora o rácio dívida/PIB tenha caído em termos absolutos, a dívida pública bruta continua a aumentar.

Artigo publicado originalmente na Bloomberg a 12 de Abril