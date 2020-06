Centros comerciais de Lisboa ficam fechados até dia 15 de junho

O primeiro-ministro acredita que na próxima terça-feira o Governo possa determinar a eliminação das restrições que ainda existem na Área Metropolitana de Lisboa, como centros comerciais e lojas do cidadão, em meados do mês.

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira que tem "a convicção que no próximo Conselho de Ministros , de terça-feira, estaremos em condições de levantar as restricções que subsistem" na Área Metropolitana de Lisboa "a partir do próximo dia 15".





Na semana passada, quando o Governo determinou a terceira fase de desconfinamento no país, adiou a reabertura na Área Metropolitana de Lisboa (AML) onde têm sido detetados a maioria dos novos casos de covid-19, de centros comerciais e lojas do cidadãos até esta quinta-feira.