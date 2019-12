"A má notícia é que à velocidade em que estamos a andar não vamos conseguir reduzir as emissões nem conseguir o acesso à energia para todas as pessoas do mundo", disse António Mexia, acrescentando que, "por isso, é preciso ter vontade política e ser consistentes".



O presidente da EDP sublinhou que "a ambição tem de subir" para garantir que na próxima década, "que é decisiva", entre 2020 e 2030, seja feito "tudo o que for necessário" para que a temperatura do planeta "apenas suba 1,5 graus centigrados e não dois graus".



"Nós ainda não estamos aí", concluiu António Mexia, considerando que a próxima COP, em Glasgow (Escócia), é quando os países vão ter de mostrar que estão dispostos a acelerar na transição energética com a definição de objetivos mais ambiciosos.



As conhecidas COP realizam-se anualmente, juntando representantes de 195 países para decidir sobre novas estratégias na luta contra as alterações climáticas.



A atual COP25 esteve inicialmente marcada para o Chile, mas o país abdicou de a organizar devido aos conflitos que eclodiram no país nos últimos meses.

"O grande desafio é haver consistência na decisão política e coragem para perceber que isto é um fenómeno climático, mas [também] é um fenómeno social, e pode ser mais limpo e mais justo", disse António Mexia à agência Lusa à margem de uma mesa redonda em que participou na Conferência das Nações Unidas sobre alterações Climáticas (COP25), a decorrer em Madrid.Para o responsável da EDP, a "excelente notícia" é que a tecnologia já tem a resposta para as necessidades, tendo o custo da energia solar descido 90% e da eólica baixado mais de 50% na última década, sendo hoje "as energias mais baratas".