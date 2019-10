Evolução orçamental até junho de 2019," publicado esta quinta-feira, 31 de outubro.

Este otimismo em relação à execução orçamental justifica-se por um conjunto de motivos. Primeiro, porque as receitas fiscais e contributivas continuam a crescer acima da meta subjacente aos planos orçamentais, mesmo assumindo a nova estimativa apresentada pelo Governo a Bruxelas. O Ministério das Finanças diz estar a contar com uma subida das receitas das administrações públicas de 4,1%, mas no primeiro semestre o aumento conseguido foi de 5,5%, explica o CFP. Ao mesmo tempo, a despesa com consumo intermédio e o investimento poderão situar-se "abaixo do inicialmente previsto", admite o CFP.



Soma-se ainda um "encaixe financeiro com a venda dos antigos terrenos da Feira Popular" registado no primeiro semestre deste ano. E alterações nas medidas com impacto temporário e não repetível. O CFP explica que em vez de uma despesa de 170 milhões de euros por decisões judiciais do Município de Lisboa, haverá que considerar um gasto de 136,4 milhões de euros com a conversão de ativos diferidos (DTA). Esta alteração implica que o impacto das medidas temporárias não será tão negativo em 2019, como o que estava previsto.



Desta forma, "admitindo a premissa de não alteração dos prazos médios de reembolsos, em particular do IVA, e não obstante a atualização do impacto das medidas one-off, o CFP mantém a estimativa de excedente orçamental de 0,1% do PIB para 2019," lê-se no documento.

